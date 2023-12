L’Università di Siena dice addio al professor Tucci

Siena, 27 dicembre 2023 – Lutto a Siena e a Foligno per la scomparsa del professor Marco Paolo Tucci, 66 anni, ordinario del dipartimento di Economia politica e Statistica. A darne notizia è l’ateneo senese, con un messaggio di cordoglio del rettore Roberto Di Pietra a nome suo e della comunità accademica.

Tucci era attualmente docente di Econometrics nel corso di laurea magistrale in Finance. Laureato in Scienze economiche all'Università di Siena nel 1980, ottiene l’importante borsa di studio Fulbright per specializzarsi negli Stati Uniti. Sempre all’estero, presso la University of Texas, tiene gli studi per il titolo di Dottore di Ricerca. Nel 1984 diventa Ricercatore universitario presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo. Negli stessi anni fa parte di un gruppo di ricerca sull’impatto del cambiamento climatico e si occupa della crescita sostenibile in ambiente stocastico. Diventa nel 1998 professore associato di Economia politica e successivamente, nel 2006, diviene professore ordinario.

In questi ultimi anni ha insegnato Macroeconomia nel corso di laurea triennale in Economia e commercio, Econometrics nel corso di laurea magistrale in Finance e Time series nel programma di dottorato in Economia politica presso la Scuola di Economia e Management. I suoi campi di interesse scientifico riguardavano l'econometria, la macroeconomia, la teoria del controllo e la scientometria.

I funerali si sono tenuti oggi nella sua Foligno, nella chiesa del Sacro Cuore.