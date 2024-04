Marchetti, appelli da Roma: "In corsa per la terza volta. Il Governo ci appoggia"

"Andrea Marchetti è stato e sarà un ottimo amministratore di Chianciano Terme, alla quale ha garantito, durante i suoi due mandati da primo cittadino, importanti interventi per il suo rilancio socio economico. I 21 milioni investiti per le opere pubbliche che Marchetti ha assicurato ne sono la dimostrazione tangibile. Come parlamentari siamo oggi convintamente al fianco di Andrea. Il Governo non ha mai fatto mancare la sua attenzione per Chianciano Terme, e continuerà a farlo, seguendo con impegno il percorso da lui iniziato. Un percorso che, durante il terzo mandato, non potrà che essere portato a termine brillantemente".

Lo dichiarano, in una nota, i deputati di Fratelli d’Italia Letizia Giorgianni e Francesco Michelotti, che hanno partecipato a un incontro a Roma alla Camera dei Deputati con il candidato sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti, che ha presentato la sua lista, ‘Punto e a capo’, insieme ad alcuni dei candidati presenti.

"Candidandomi per la terza volta a sindaco di Chianciano Terme, ho accettato una sfida che doveva essere caratterizzata da una squadra altrettanto vincente - ha dichiarato Andrea Marchetti -. La missione per il bene della nostra cittadina continua, seguendo la linea tracciata dal 2014. Ho illustrato ai cittadini il lavoro svolto durante il mio ultimo quinquennio. Guardiamo al futuro e lo facciamo con l’impegno di terminare ciò che abbiamo iniziato e gestito nel tempo, rafforzando i progetti in essere per promuovere e valorizzare il nostro territorio, con una visione a ciò che di nuovo potremo ulteriormente proporre. Le persone che sono qui con me oggi, non sono soltanto validissimi candidati, ma anche grandi amici, con i quali ho da sempre condiviso quei valori che vogliamo continuare a mettere al servizio di tutti i cittadini di Chianciano Terme. L’interlocuzione costante con il Governo, ci permetterà di dare garanzia ai chiancianesi di sentirsi parte di un contesto che non è da meno rispetto a città più grandi".

Ecco la Lista ‘Punto e a capo’:

Andrea Marchetti, candidato sindaco, Damiano Rocchi, Rossana Giulianelli, Fabio Nardi, Laura Ballati, Davide Meniconi, Mariachiara De Santi, Mauro Ottobre, Mauro Cozzi Lepri, Anna Duchini, Massimo Rinaldi, Giorgia Malentacchi e Silvia Giola.