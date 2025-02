Mappare i luoghi simbolo. Poi ci pensa il qr-code

Sinalunga è uno dei centri più importanti e popolati della Valdichiana. Ci sono anche luoghi d’interesse da scoprire o riscoprire. Oltre al capoluogo ci sono tante frazioni, da Bettolle a Guazzino, da Rigomagno a Farnetella fino a Scrofiano, con i suoi tratti caratteristici che in tanti non conoscono. La novità è che, attraverso il progetto "Conosci Sinalunga", il Comune ha deciso di mappare i principali punti di interesse e, attraverso la scansione del qr-code, leggere la storia del luogo. Un progetto destinato ad arricchirsi con i testi che saranno tradotti in inglese, che "si integra con il percorso della promozione del territorio e dei borghi" ha detto il sindaco Zacchei. Poco meno di 40 i Qr Code installati sui monumenti e suoi luoghi di riferimento elencati anche nel sito del Comune: dalla Chiesa di Santa Lucia al Palazzo Pretorio di Scrofiano, dalla Collegiata di San Martino alla Chiesa di Santa Maria di Farnetella e molti altri ancora.

L.S.