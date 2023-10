Manutenzione verde. Scattano i divieti

Divieto di sosta per tutti, domattina dalle 7 alle 13, nel parcheggio per residenti di Bagnaia, all’ingresso di San Gimignano, per consentire le operazioni di manutenzione del verde pubblico. I residenti, tuttavia, posteggiare gratuitamente le loro auto autorizzate nei due parcheggi turistici di Bagnaia P3 e Bagnaia P4, semplicemente suonando il campanello sia per entrare che per uscire.