Manutenzione ordinaria sul fosso Val Montone Rimossa la vegetazione

Intervento completato a Siena per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Sono terminati i lavori di manutenzione ordinaria sul fosso Val Montone finalizzati al ripristino dell’officiosità idraulica del corso d’acqua. E’ stata rimossa la vegetazione infestante presente in eccesso nella sezione idraulica, per garantire il regolare scorrimento delle acque verso valle. L’intervento è stato organizzato con l’ufficio tecnico del Comune di Siena: i lavori sono infatti propedeutici alla realizzazione di una pista ciclo pedonale che collegherà l’area di Porta Giustizia al parcheggio scambiatore dei Tufi.