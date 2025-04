Manutenzione del ‘verde’. A Colle previsti importanti interventi per tutto il 2025

Partita la manutenzione del verde pubblico: interventi in tutta Colle fino a fine anno. È quanto annunciato dall’amministrazione comunale colligiana. Dopo le potature straordinarie realizzate nel mese di febbraio in Piazza Scala, Piazza Santa Caterina e Piazza Spartaco Lavagnini, è entrata nel vivo la nuova fase della manutenzione del verde pubblico. Da questa settimana, i giardinieri comunali sono nuovamente all’opera per sistemare siepi, aiuole, rotatorie e aree verdi nei parchi e lungo le strade cittadine. L’attività rientra nel programma stagionale di interventi voluto dall’amministrazione comunale per garantire decoro e ordine negli spazi pubblici. L’obiettivo dichiarato da Marco Speranza, vice sindaco con delega specifica per operazioni di questa tipologia, è quello di mantenere un livello costante di cura, attraverso lavori quotidiani svolti dal personale interno, affiancati da una ditta esterna incaricata di operare su ampie zone del territorio. Gli interventi previsti comprendono anche la rimozione di eventuali rifiuti abbandonati nelle aree verdi e la sostituzione di piante danneggiate o non più vitali, per garantire un aspetto ordinato e accogliente. Il primo intervento della squadra esterna è partito dalla zona della Badia. A seguire, sono previste operazioni nelle aree di Gracciano, Agrestone, Campiglia e Le Grazie, per poi proseguire gradualmente su tutto il resto del territorio comunale. La sequenza degli interventi è stata stabilita in base a una mappatura delle priorità, considerando lo stato di conservazione del verde e la frequenza di utilizzo delle aree da parte dei cittadini. Il piano di manutenzione ordinaria è strutturato per coprire l’intero anno, con una serie di interventi programmati ed un ulteriore taglio straordinario previsto tra l’autunno e l’inverno. In questo modo si punta a garantire la piena fruibilità delle aree verdi, migliorando la qualità dell’ambiente urbano. L’iniziativa include anche il monitoraggio delle alberature esistenti, con ispezioni mirate volte a prevenire eventuali rischi legati a rami pericolanti o instabilità delle piante. Si tratta di un’attività che verrà monitorata con cadenza regolare per verificare l’efficacia degli interventi e la loro puntualità. Sono inoltre previsti report periodici sull’avanzamento delle operazioni, consultabili sui canali istituzionali del Comune.

Lodovico Andreucci