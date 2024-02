Manutenzione ai tutor su Cassia e Siena-Grosseto

I tutor che controllano la velocità media in due strade nevralgiche del comune di Siena devono essere ’curati’ per fare in modo da assicurare la corretta e continua rilevazione dei dati. Si tratta di apparecchi sofisticati (nella foto d’archivio) che richiedono manutenzione. Il Comune ha pertanto deciso di impiegare una parte della cifra che arriva dalle sanzioni elevate per violazioni al codice della strada a questo scopo, oltre 111mila euro.

Tutti gli automobilisti conoscono bene i tutor posizionati ormai da tempo

sia sulla Cassia Sud che sulla SS223, in direzione Grosseto.

Tutor che sono stati acquistati (in particolare quadri elettrici ed impianti fotovoltaici) nel novembre 2022 da una società di Castiglione delle Stiviere alla scadenza del contratto di noleggio che risale invece

al maggio 2020.

Nel 2022 venne sottoscritto anche un accordo per la manutenzione con la stessa ditta – 114mila 192 euro annui – poiché era impossibile separare l’acquisto dei dispostivi dal servizio di manutenzione avendo l’esclusiva del software.

Scaduto il contratto, si è dovuta trovare una nuova intesa per garantire che quest’ultimo in particolare continui a scaricare i dati dai dispositivi. Che si trovano, come noto, al chilometro 219+675 della Cassia Sud in direzione Siena e al 220+200 mentre quello sulla Siena-Grosseto, verso la Maremma, è al chilometro 70+180 e 70+800.

La.Valde.