Manutentore d’albergo. Autista con patente C

1 MANUTENTORE D’ALBERGO – Hotel di San Gimignano cerca un manutentore d’albergo con conoscenza della lingua inglese, patente B, auto. Contratto a tempo determinato, full time. Contatti: 3388227733 o cv a [email protected]

1 AUTISTA PATENTE C – Azienda di Poggibonsi cerca un autista con abilitazione CQC merci e carta tachigrafica e preferibile patentino per autogrù per viaggi con camion su tutto il territorio nazionale. Richiesta licenza media, dimestichezza nell’utilizzo del muletto per le operazioni di carico e scarico e responsabilità per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Contatti 0577985978 o [email protected]