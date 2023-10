Manifestazione pro Palestina a Siena, slogan e striscioni per la pace

Siena, 15 ottobre 2023 – Circa 250 persone hanno partecipato questo pomeriggio, domenica 15 ottobre, alla manifestazione organizzata per la Palestina in piazza Tolomei a Siena. “L'ultimo giorno di occupazionesarà il primo giorno di pace", e ancora "Cessare il fuoco e porre fine all'assedio di Gaza. No al governo Sionista". Questi alcuni dei cartelli esposti dai manifestanti.

Diverse le realtà che hanno preso parte alla manifestazione: ci sono associazioni studentesche e delegazioni locali di partiti di estrema sinistra. Folta è anche la rappresentanza dei cittadini palestinesi. Molti gli interventi e le persone che sono alternate al megafono.

Durante la manifestazione sono stati scanditi slogan anche contro il Governo Meloni.