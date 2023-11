Manca l’acqua, tornano le proteste. Ancora disagi per le tubature rotte

Decine di famiglie e anche diversi bar e ristoranti senz’acqua, disagi e, ovviamente, una pioggia di polemiche. La rete idrica di Poggibonsi ieri è andata nuovamente in tilt. La rottura di tubature in via Pisana, via Senese e via Sangallo ha costretto il gestore Acque spa a interrompere l’erogazione per consentire ai suoi tecnici di riparare i guasti. Per alcune ore della mattinata i rubinetti sono stati a secco. E sono esplose le proteste. Anche sui social. In particolare sulle pagine facebook dedicate a Poggibonsi.

"È la quarta volta in 15 giorni che in via Senese siamo senz’acqua. Occorre fare segnalazione in massa. Io la faccio sempre perché spesso cadono dalle nuvole". "In in via Sangallo siamo abituati. Tra un po’ ho imparato a memoria il numero di Acque spa per fare la segnalazione". "Basta: siamo stufi di queste continue interruzioni di acqua".

Pillole di un malcontento che a Poggibonsi si trascina da anni e che non sarà semplice placare perché per farlo bisognerebbe risolvere il problema della perdite alla radice, sostituendo l’itera rete idrica: cosa impossibile per motivi economici. Da qualche anno a questa parte a Poggibonsi e nelle varie frazioni sono stati rifatti centinaia di metri di tubazione.

Tra gli interventi più importanti, quelli nei borghi Poggiagrilli, Gavignano e Lecchi. A Lecchi, per esempio, è stato sostituito oltre un chilometro di tubi. Per non parlare degli altri lavori realizzati nel centro abitato di Poggibonsi, tra cui viale Marconi. Non solo. Per alzare il livello del servizio di approvigionamento idrico nella Valdelsa senese, Acque spa ha programmato un investimento di 30 milioni di euro. Un maxi progetto con il principale obiettivo di prevenire la siccità e che interesserà soprattutto la Montagnola senese con nuovi serbatoi, nuove tubazioni, centrali.

In cantiere anche la realizzazione di una centrale di potabilizzazione a Fosci, all’immediata periferia di Poggibonsi, per una spesa di 10 milioni di euro. Molto, dunque, è stato fatto e molto altro è in ponte. Ma resta ancora aperta, purtroppo, la questione delle perdite dovute alle frequenti rottura delle tubature nel territorio comunale di Poggibonsi. La situazione, da questo punto di vista, grazie ai numerosi lavori effettuati fin qui, è migliorata. Ma ancora non ci siamo.