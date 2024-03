Mammografie, ecografie e biopsie. Gli esami salvavita di Senologia

Il viaggio alla scoperta delle eccellenze del policlinico Le Scotte fa tappa, questa settimana, in Senologia, nata nel 1998 e diventa struttura complessa nel novembre 2004. "Garantiamo al paziente, attraverso apparecchiature all’avanguardia e personale specializzato e dedicato, l’esecuzione degli esami volti alla diagnosi precoce del tumore alla mammella attraverso il percorso senologico, assicurando così un’adeguata pianificazione terapeutica e di follow up – spiega la direttrice Federica Fantozzi –. Dal 2021 abbiamo rinnovato quasi tutte le apparecchiature come il tavolo per biopsie mammarie sotto guida stereotassica in tomosintesi 3D, con abbinato un ago per la microbiopsia VABB (Vaacum assisted Breast Biopsy), che consente la radiografia in diretta dei frustoli, un mammografo digitale con tomosintesi e CEM (mammografia con mezzo di contrasto), e due ecografi multidisciplinari di ultima generazione specifici per la senologia con sonde ad alta frequenza".

Quali i volumi di attività?

"L’attività della Senologia è ambulatoriale, con 40mila prestazioni all’anno di cui circa 15mila mammografie e 13mila ecografie mammarie; oltre alle mammografie cliniche garantiamo, per l’area senese, in convenzione con l’Asl Toscana sudest, gli esami per lo screening mammografico previsti dal programma regionale. Siamo specializzati in prestazioni come le microbiopsie ecoguidate con tru-cut (500 l’anno) e le microbiopsie stereotassiche (circa 200), che consentono la definizione anatomopatologica di lesioni millimetriche, la mammografia con mezzo di contrasto (200 CEM l’anno) per il planning preoperatorio, e la marcatura preoperatoria, fondamentale per la localizzazione delle lesioni. Inoltre effettuiamo percorsi specifici e dedicati per le urgenze, i follow up oncologici, i controlli per i pazienti con mutazione genetica BRCA e l’attivazione del percorso oncologico in caso di diagnosi di tumore della mammella, garantendo la programmazione dei controlli successivi".

Le sperimentazioni attive?

"Attualmente partecipiamo allo studio europeo randomizzato multicentrico My Personalized Breast Screening: progetto di ricerca finanziato dall’UE all’interno del programma Horizon 2020, coordinato per la Toscana da ISPRO. Lo studio valuta se lo ’screening basato sul rischio’ possa ridurre, da una parte, il riscontro di tumori in stadio avanzato e, dall’altra, le potenziali biopsie e trattamenti non necessari".

Quali le collaborazioni interne ed esterne?

"Partecipiamo ai GOM multidisciplinari della mammella, dove il paziente è preso in carico prima e dopo l’intervento. Ciò permette la personalizzazione della terapia, grazie alla collaborazione di tutti i professionisti coinvolti. Collaboriamo attivamente con la Chirurgia oncologica della mammella, la Radioterapia, l’Immunoterapia oncologica, l’Oncologia medica, il CORD, l’area interdipartimentale di diagnostica per immagini e radiologia interventistica e la Genetica medica. Partecipiamo alla stesura ed all’aggiornamento periodico dei PDTA aziendali e regionali. Inoltre in Senologia vengono indirizzati pazienti da strutture esterne all’Aou Senese per il completamento del percorso diagnostico con esami di secondo livello".

E il contributo alle attività di ricerca e formazione?

"L’attività didattica e di tirocinio di specializzandi e studenti nella struttura è legata all’ambito senologico nelle Scuole di specializzazione di Radiodiagnostica e di Ginecologia ed ostetricia, nei corsi di laurea in Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia e Ostetricia, e nel corso di laurea magistrale in Medicina dell’Università di Siena".