Asilo chiuso per maltempo. Una frana minaccia la scuola, lavori urgenti per la sicurezza

Montepulciano (Siena), 7 giugno 2023 - Il maltempo di questi giorni ha colpito anche la Valdichiana non risparmiando nemmeno il mondo della scuola. Lunedì il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, ha firmato un’ordinanza per la "chiusura immediata, per motivi contingibili e urgenti", del servizio di asilo nido L’Uccellino azzurro che si trova in località Bersaglio, zona centrale di Montepulciano. Una chiusura temporanea "fino al termine dei lavori necessari – ha spiegato il sindaco Angiolini – per il ripristino e messa in sicurezza della scarpata a monte della struttura stessa e per la rimozione della terra che si è accumulata in queste ore, a causa di un parziale smottamento provocato dalle piogge eccezionali che hanno interessato anche il territorio di Montepulciano. Ci scusiamo per il disagio provocato alle famiglie, ma si è ritenuto necessario procedere a tale chiusura in modo da garantire la piena sicurezza di bambini ed educatori durante l’allestimento del cantiere e l’esecuzione di lavori per i quali risulta indispensabile utilizzare il piazzale e parte del cortile della medesima struttura, anche con mezzi pesanti. I lavori che interessano il cortile dell’asilo dureranno, salvo imprevisti, fino a sabato 10 giugno".

I lavori sono in corso e andranno avanti per pochi giorni, tempo permettendo perché le precipitazioni potrebbero portare a dei rallentamenti. Il meteo, comunque, dovrebbe tornare orientato verso il sereno già da oggi. Ieri dopo una mattina caratterizzata da un timido sole, intorno all’ora di pranzo è tornata la pioggia ma con meno vigore di lunedì.

Non sono mancati altri disagi in Valdichiana: come riportato ieri su queste pagine, tra Torrita e Sinalunga, con il sottopassaggio che si è riempito d’acqua e la circolazione interrotta. Disagi per gli automobilisti anche nella ’Corta’ che collega Torrita a Montepulciano. Una buona notizia, e questo aldilà della pioggia, è che finalmente in Valdichiana si sono viste le operazioni di taglio dell’erba a bordo strada in alcuni punti dove la circolazione è importante. La pioggia ha dato un duro colpo anche agli eventi.

Ne è un esempio la corsa dei carretti dello scorso weekend a Sinalunga (vinta dal rione Cassero) con i tempi di inizio gara inevitabilmente allungati con tanto di annullamento della sfilata dei rioni. Una gara dove, per la cronaca, non sono mancati colpi di scena con ritiri in finale (prima c’era stato anche un incidente di gara fortunatamente senza gravi conseguenze) e qualche polemica. Nel fine settimana in arrivo non mancheranno altri appuntamenti in Valdichiana che si spera possano incontrare sole e temperature gradevoli.