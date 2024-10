Malore mentre cerca i funghi. Pensionato muore nel bosco dove era arrivato con la moglie

E’ morto per arresto cardiaco un pensionato mentre stava cercando i funghi nel bosco al piano della Speranza nel comune di Colle dove era arrivato in compagnia della moglie per trascorrere una domenica speciale.

Originario di San Gimignano ma, l’uomo da molti anni era residente con la famiglia nella frazione di Staggia nel comune di Poggibonsi. Purtroppo, l’anziano non ha avuto il tempo di accusare il malore, che si è accasciato a terra senza riprendere conoscenza. Una morte improvvisa, fulminea che non gli ha lasciato scampo.

Il dramma è avvenuto ieri mattina poco dopo aver posteggiato l’auto e aver fatto pochi metri prima di addentrarsi nel bosco per la ricerca dei funghi che in questa annata sono sortiti in grande quantità.

Purtroppo per il pensionato è stata l’ultima scampagnata a funghi, oltre il rigagnolo del fiume Elsa sulla strada regionale maremmana del Molino d’Elsa. Per i soccorritori giunti sul posto con i carabinieri non c’è stato altro che constatare il decesso.

E’ il secondo, purtroppo, in poche settimane.

Anche a metà settembre, quando la stagione dei funghi era da poco iniziata, un altro dramma nel bosco, questa volta ad Abbadia San Salvatore dove un anziano di 80 anni è stato trovato morto dopo una notte di ricerche sul monte Amiata, a seguito dell’allarme scattato quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo da una giornata a cercar funghi, avevano avvertito le forze dell’ordine.