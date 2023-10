Malore a pranzo ad Asciano: salvato da carabiniere

Momenti di paura e angoscia nel primo pomeriggio di ieri in località Camparboli, proprio fra il ponte del Garbo e il centro storico ascianese. Un muratore sessantaduenne residente in Asciano rientrava come di consuetudine nella sua abitazione per prendere il pranzo. Appena sceso dal suo camioncino e al cospetto della moglie, il muratore ha avvertito un improvviso malore che in un attimo ha fatto sì che si accasciasse al suolo.

Proprio mentre tutto ciò accadeva, è transitato in loco per caso un carabiniere della locale stazione, il quale aveva frequentato con successo da poco un corso per soccorritore. Il milite, intuendo che la situazione necessitava di un rapido intervento, ha cominciato subito un massaggio cardiaco a beneficio del muratore. Nel frattempo è stata allertata la locale Misericordia la quale è intervenuta immediatamente con uno dei suoi Doblò. Un primo soccorritore si è alternato subito con il c arabiniere nel prestare le prime cure al sessanteduenne.

Un terzo soccorritore si è aggiunto quindi ai primi due. I tre si sono alternati senza sosta nelle manovre salvavita. Camparboli è una piccola strettoia alle porte del paese e quindi si è formato nel frattempo un piccolo assembramento. Allertata tramite il 118, è giunta rapidamente dalla vicina Rapolano anche un’ambulanza con il medico a bordo, poi è arrivato puntale Pegaso che ha trasportato l’uomo in ospedale.

RS