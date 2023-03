Malizia A giugno apre il residence per senior

Da settimane i social hanno avviato la pubblicità a suon di video e immagini del progredire dei lavori. Ora l’annuncio ufficiale: a giugno aprirà Guild Siena, il primo progetto definito "senior living" che si rivolge a una clientela benestante, dal momento che gli affitti, sebbene comprensivi di una lunga serie di servizi, partono da 2.950 euro al mese. Sono 83 gli appartamenti in via di realizzazione in strada di Malizia, in quello che doveva diventare un residence e che per anni è rimasto in stato di abbandono in mezzo al verde, praticamente al di sopra del quartiere residenziale all’inizio di viale Bracci. "La creazione della prima ’Guild Community’ si configura quindi come un progetto di rigenerazione del territorio e riqualificazione a vantaggio di tutta l’area", annuncia la nota dei due operatori internazionali Guild Living e Specht Group Italia, dalla cui joint venture è nata l’operazione. Oltre al parco che circonda gli edifici residenziali, previste molte zone comuni: area living, ristorante e bar, centro benessere, palestra e piscina, locali destinati ad attività culturali e di intrattenimento, per completare l’offerta della residenza di lusso per persone non più giovani (negli spot, per esempio, sono protagonisti i 70enni). Prevista inoltre la collaborazione con specialisti nutrizionisti, in particolare il longevity center della Fondazione Valter Longo, con il cardiologo Andrea Ungar, con lo studio di architettura Life 3A. Per alcuni servizi e iniziative è prevista anche l’apertura al pubblico.