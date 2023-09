Magistrato e summit al Ministero. Bruni ha fatto il punto con i priori

Il Comune di Siena ha preparato un dossier particolarmente corposo. Documenti, informazioni, atti: utili per documentare il percorso che il Palio ha fatto, nel corso degli anni, per apportare sempre maggiori accorgimenti a tutela di cavalli, fantini, anello di tufo e naturalmente di chi assiste ad uno spettacolo unico al mondo. Informazioni chieste al sindaco Nicoletta Fabio quando il 12 settembre scorso ha partecipato all’incontro allargato al Ministero della Salute a Roma che sta mettendo a punto, come noto attraverso tavoli tecnici, un decreto con regole che tengano conto dell’identità. "Per illustrare il contenuto della riunione era stato invitato Fulvio Bruni, amministratore delegato del Consorzio tutela del Palio, che si trovava insieme al sindaco a Roma. Lo avevamo invitato per fare il punto anche se – spiega il rettore del Magistrato delle Contrade Emanuele Squarci – il contenuto era già stato delineato da quanto apparso sugli organi di stampa e nell’intervista del sindaco stesso. Chi era presente ha rilevato attenzione nei confronti della nostra realtà. Parlerei di moderato ottimismo". Anche se fra i priori resta comunque alta la guardia su un tema, quello delle regole e della messa a sistema di un insieme di ’paletti’ che, non necessariamente, dovrebbero essere più restrittivi.

All’ordine del giorno del Magistrato lunedì sera un tema diverso che aveva scaldato il dibattito fra gli onorandi nel gennaio scorso, alla luce di qualche malumore nei confronti del professionista veterinario di riferimento con particolare riguardo alla gestione del caso del cavallo della Civetta. Poi il 17 aprile, visti anche i tempi stretti, venne confermato Giovanni Porcella. L’articolo 50 del Regolamento del Palio prevede "che il veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade viene nominato dal Magistrato stesso entro il mese di aprile di ogni anno e tale nomina, da notificarsi al Comune entro 10 giorni, ha effetto per tutte le corse dell’anno, salvo diverse indicazioni da parte del Magistrato delle Contrade da notificare al Comune almeno venti giorni prima del Palio". Il rettore Squarci conferma "che i priori hanno formato una commissione che dovrà provvedere alla ricerca del professionista di riferimento individuando le candidature possibili". A farne parte sono Andrea Bonacci della Civetta, Alessandro Mariotti del Leocorno e Antonio La Marca della Torre.

Durante la riunione del Magistrato la gradita visita del colonnello dei carabinieri Angelo Pitocco che è tornato per consegnare ai priori il dono fatto in occasione della Festa dell’Arma a cui è stata apposta la targa ricordo. Un gesto molto apprezzato dagli onorandi. Nel corso della riunione di Magistrato si è parlato anche del pranzo con gli anziani contradaioli di sabato prossimo al Tartarugone, tra l’altro della commedia de ’La Sveglia’ : l’incasso di una serata sarà devoluto alla Città dei Mestieri come già avvenuto la scorsa stagione.

Laura Valdesi