Macchine in grado di imitare capacità cognitive umane

L’AI è una disciplina dell’informatica che si occupa di creare macchine in grado di imitare le capacità cognitive umane, come risolvere problemi e compiere azioni tipiche della mente umana.

Il progresso tecnologico ha permesso lo sviluppo di algoritmi avanzati che consentono alle macchine di mostrare attività intelligenti in specifici ambiti applicativi. Quando sentiamo parlare di Intelligenza Artificiale pensiamo a una disciplina scientifica che appartiene al futuro, eppure l’A.I. è nata molti anni fa, quando la tecnologia non era così attuale come oggi, ed esattamente nel 1956 dalle ricerche di Alan Turing.

Ci siamo chiesti come sarà il futuro con l’Intelligenza Artificiale e dalle nostre ricerche è emerso che gli ambiti più interessati da questi cambiamenti potrebbero essere: la sicurezza, lo sviluppo di nuove apparecchiature robotiche per l’industria, la ricerca, la sanità e l’assistenza sanitaria, ma contribuirà anche a migliorare la sostenibilità di molti lavori, grazie a lei nasceranno nuovi mercati e nuovi consumatori, sarà fonte di ispirazione per gli artisti e potrebbe renderci più intelligenti. Dipende tutto che come decideremo di usarla, questa la vera sfida.