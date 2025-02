Macchinario a fuoco nella falegname

Ieri pomeriggio un incendio ha interessato una falegnameria artigianale a Casole, nel ‘Piano’, dove un macchinario ha preso fuoco. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme, scongiurando il rischio di un incendio esteso. Non si sono registrati feriti, ma l’impianto elettrico è stato bloccato e si segnalano danni al tetto. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di valutazione. In via precauzionale, è intervenuta anche un’autobotte da Siena. come confermato anche dal Vigili del Fuoco di Campostaggia non c’è stato uno ‘scoppio’, ma ha preso fuoco un macchinario. Sul posto anche altre forze dell’ordine per intervenire in caso di necessità.