L’urlo di Telco in corteo: "Certezze per il futuro"

"I lavoratori di Telco sono allo stremo e non hanno più la possibilità di andare avanti in questo modo, senza stipendi e senza certezze per il domani, in un settore in cui il lavoro c’è. Lo abbiamo ribadito nei due tavoli, in Regione e in Prefettura". È quanto afferma Samuele Bernardini, segretario generale di Slc Cgil Siena dopo la manifestazione di ieri a Firenze. In 250 in mezzo al nubifragio che si è abbattuto in mattina sul capoluogo.

La vertenza interessa in tutta la Toscana 400 lavoratori dell’azienda che opera in appalto nel settore delle telecomunicazioni: impiantistica di rete, riparazione guasti, interventi di sostituzione cavi. Cinquanta i dipendenti della sede di Colle Val d’Elsa. La protesta ha riguardato i mancati pagamenti della tredicesima mensilità e dello stipendio di dicembre e le mancate risposte dell’azienda sul futuro dell’attività.

"Diviene determinante il fattore del tempo a disposizione – aggiunge Bernardini – e la Regione ha dichiarato che si attiverà da subito nei confronti dell’azienda e del committente". Il tutto, in previsione anche di un’altra riunione del tavolo nazionale presso il ministero delle Imprese e del made in Italy – data indicativa il 4 febbraio – questa volta se possibile senza defezioni, spiegano i sindacati, dopo che il 20 gennaio Telco non si era presentata a Roma inviando una comunicazione.

Serviranno insomma, come avanzato da Slc Cgil, passi concreti dei soggetti in campo anche verso il Governo, affinché possa essere trovata una soluzione per i lavoratori. "Chiediamo che le istituzioni intervengano per trovare rimedio a una situazione insostenibile – si spiega ancora da Slc Cgil – perché siamo di fronte all’ennesimo allarme occupazionale dovuto a una gestione irresponsabile e inadeguata. Ci opporremo con tutte le nostre forze".

L’assessore regionale al Lavoro, Alessandra Nardini, ha annunciato: "Sulla vertenza Telco-Tsd scriveremo al ministro Urso affinché riconvochi con urgenza il Tavolo nazionale di crisi e coinvolga anche la Regione". Vicinanza ai lavoratori è stata espressa dal Pd in Regione.

Paolo Bartalini