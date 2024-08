Lupa, vinte undici Carriere ogni secolo

In quanto a vittorie ufficiali la Contrada della Lupa procede con una ultrasecolare media, che sta rispettando più o meno anche adesso. Escludendo il sempre lacunoso seicento, c’è quella riconosciuta del 2 luglio 1696, la Contrada di Vallerozzi ha vinto undici carriere nel settecento, undici nell’ottocento e ancora undici nel novecento. Anche il percorso all’interno dei secoli si assomiglia notevolmente: al 1728 la Lupa contava quattro vittorie in quel secolo, nel 1833 era di nuovo a quattro, nel novecento ha raggiunto la stessa cifra nel 1923. Adesso, in questo secoli, è di nuovo a quattro nel 2024. Mostra anche di non vincere spesso due volte con lo stesso fantino. E’ accaduto infatti con Giovanni Capannini detto Capanna (1723-27), Antonio Giovannetti detto Bastianone (1756-58), il mitico Tripoli Torrini detto Tripolino (1935-37) e ovviamente il cappotto di Jonatan Bartoletti detto Scompiglio del 2016. Se escludiamo la vittoria nel Palio del 1907 corso con i cavalli scossi, la Lupa ha vinto due volte senza il fantino: il 18 agosto 1833 con Giovanni Brandani in arte Pipistrello e il 2 luglio 1989 con Dario Colagè detto Il Bufera, proprietario del cavallo di questo vittorioso 2024. Nonostante questa evidente continuità nelle vittorie, la Contrada di Vallerozzi ha avuto tre volte la cuffia. La prima volta dal 2 luglio 1796 al 16 agosto 1809, poi dal 2 luglio 1963 al 2 luglio 1973 e poi dal 16 agosto 2009 al 2 luglio 2016. Comunque, al contrario di molte altre consorelle, non ha dovuto sopportare digiuni superiori ai trent’anni, il massimo storico è stato di 27 e proprio dal 1989 al 2016. Ricordiamoci poi che la Lupa è la prima Contrada che vince un Palio ufficiale il 16 agosto. E’ accaduto nel 1703 con il fantino Benedetto Bartaletti detto Stregone, nell’accoppiata dell’anno con l’Onda, proprio come quest’anno.

Massimo Biliorsi