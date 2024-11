L’Università esce dai confini della città

Ii rettore dell’Università d Roberto Di Pietra ha incontrato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Luca Agresti. L’obiettivo è creare un distaccamento vero e proprio dell’Università di Siena a Grosseto. "Con il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Agresti - dichiara Di Pietra - abbiamo avuto un colloquio cordiale e costruttivo, in cui ho avuto modo di ribadire l’importanza per l’Università di Siena di essere parte rilevante del Polo Universitario Grossetano e di contribuire a sviluppare le sue attività verso la città e il territorio di Grosseto. Ci aggiorneremo presto per iniziare a rendere concrete alcune delle idee su cui ci siamo confrontati".