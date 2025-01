L’Università di Siena nel progetto europeo per connessioni 5G

Un progetto europeo per permettere agli utenti coinvolti in crisi umanitarie o in emergenze dovute a disastri naturali di spostarsi con il proprio terminale 5G e accedere a una serie di servizi di telecomunicazione per interconnettere le squadre di soccorso in campo tra loro e con la sala di controllo in maniera continuativa, con comunicazione audio, video e trasmissione di dati ad alta affidabilità. A coordinarlo è l’Università di Siena, con il professore Giovanni Giambene. Il progetto 5G-Hub, durata triennale, coinvolge in particolare il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche e fa parte del programma Govstacom dell’Unione Europea per le comunicazioni satellitari governative. Un programma finanziato dall’European Union Agency for the Space Programme con 3 milioni di euro, suddivisi tra i dieci partner internazionali, mentre all’Università di Siena spetta una quota di oltre 400mila euro.