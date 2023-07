L'Università di Siena celebra l'Azioni Marie Skłodowska-Curie

L’Università di Siena, con TOUR4EU e l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, dedica una giornata alle Marie Skłodowska-Curie Actions: l’appuntamento con la ricerca e la mobilità internazionale è oggi, dalle 10, nella Cripta del complesso San Francesco. Saranno presenti relatori ed esperti nel campo della ricerca provenienti da diverse università italiane, oltre a una delegazione della Commissione Europea. Il professor Michelangelo Vasta, delegato alla Ricerca, introdurrà i lavori che includeranno esperienze legate alle Azioni Marie Skłodowska-Curie. Saranno approfonditi temi come l’iniziativa Seal of Excellence, presentata da Celine Peroni della Commissione Europea e il bando PNRR Young Researchers, con relazioni di Tania Henriquez Apablaza e Maria Rosaria Luberto.