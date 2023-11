Lungo striscione pro Palestina al polo Mattioli

Un lungo striscione con scritto ‘free Palestine’ è apparso ieri sulla facciata del polo Mattioli dell’Università di Siena. Al di sotto un’assemblea indetta dal neonato Comitato studenti con la Palestina, che in una nota ha fatto sapere: "Chiediamo una seria presa di posizione dell’università per cessare ogni accordo con le istituzioni israeliane e con le aziende produttrici di armi. Siamo altresì mossi dal bisogno di portare all’interno delle nostre aule la voce dei colleghi dell’Islamic University di Gaza, con la quale l’Università di Siena è gemellata, che è stata bombardata nelle scorse settimane". Nella nota il gruppo di studenti ha denunciato anche "il mancato riconoscimento del Comitato da parte del Rettorato, giustificato da un iter burocratico che non tiene conto delle tempistiche degli avvenimenti in corso".