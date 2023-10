Lunghe file per tre rotonde. Stellino e viale Europa il traffico si morde la coda

Sulla Cassia ai Due Ponti si attende la fine dei lavori entro ottobre, a San Miniato il passaggio dietro l’emiciclo dovrebbe essere completato entro novembre, più complessa la situazione allo Stellino dove il nuovo supermercato Conad prevede opere di compensazione urbanistica ancora da realizzare. È quest’ultimo, con l’intervento sulla Cassia ormai in via di definizione, il tema più incandescente. Non a caso due giorni fa i tecnici dell’amministrazione comunale hanno compiuto un sopralluogo nell’area, dove manca ancora l’avvio dei lavori per la bretella di collegamento che dal distributore raggiungerà la strada fiume.

Quei lavori saranno necessari per alleggerire la rotonda, già congestionata nelle ore di punta e che ora rischia nuove difficoltà. È vero che una prima parte degli interventi previsti è stata realizzata, con il raddoppio delle corsie di accesso alla rotonda per accelerare i flussi di scorrimento. Ma senza quel raccordo con la viabilità di scorrimento, è difficile compiere una valutazione completa.

Sarà da studiare in ogni caso anche l’uscita dal supermercato: non sarà possibile svoltare a sinistra, ma solo a destra, compiendo poi l’inversione all’altezza di via Napoli e confidando che le corsie raddoppiate consentano un rapido accesso e deflusso dalla rotonda. In ogni caso, saranno le verifiche sul campo a testimoniare la funzionalità delle soluzioni adottate.

Sull’altro versante, nell’accesso alla città da sud, vede finalmente la conclusione la rotonda di intersezione con viale Europa, che consentirà di eliminare il pericoloso incrocio con la zona artigianale e commerciale. Tra il maltempo in primavera e l’elaborata soluzione per sistemare la scarpata, i tempi si sono allungati in una zona nevralgica della città, anche se è sempre stato garantito lo scorrimento nei due sensi della circolazione. A breve l’attesa novità.

Così come a breve, entro novembre, è prevista la conclusione dei lavori a San Miniato, che riguardano non solo il tracciato di via Berlinguer ma più in generale il riassetto urbanistico del quartiere. Quando sarà concluso il passaggio dietro l’emiciclo, potrà essere di fatto ricongiunta e chiusa piazza della Costituzione, che parte dalla Coop per arrivare all’edificio dove ora sono ospitate scuole a rotazione e il centro di aggregazione giovanile. Quello sarà un progetto rilevante, insieme all’attesa apertura del parcheggio chiuso dalla nascita per mancanza delle vie di accesso e di fuga. Per il quartiere di San Miniato il recupero di spazi fin qui poco o nulla utilizzati.