Lunedì via ai cantieri in strada Massetana. Asfalto e alberi, lavori fino a ottobre

Sarà un’opera che influirà non poco sulla viabilità della zona: da lunedì inizierà il grande intervento in strada Massetana, con chiusure nei primi giorni nel tratto finale della strada. Autolinee Toscane informa che la linea 54s proveniente dalla Coroncina farà inversione a porta Tufi, per poi tornare verso Massetana Romana. Le corse provenienti dal centro, all’altezza della Colonna di San Marco proseguiranno verso Massetana Romana. Il cantiere per la messa in sicurezza e la sostituzione dell’alberata stradale, si legge nella nota del Comune, comporterà una serie di modifiche alla viabilità della zona per la durata prevista dalla prima parte dei lavori, che riguarderà le piante. Successivamente il cantiere si sposterà nel tratto adesso regolamentato con il semaforo per concludersi, meteo permettendo, entro la fine del mese corrente. Successivamente si darà avvio alle opere stradali. Nel complesso il cantiere, vista anche la pausa estiva, si dovrebbe concludere fra settembre e ottobre per le asfaltature, cui seguirà la piantumazione di nuovi alberi. Sul sito del Comune tutte le numerose variazioni alla viabilità previste.