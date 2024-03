Lunedì trekking

Pasquetta camminando alla scoperta del territorio di Monteriggioni. Ecco un piacevole trekking in un territorio carico di storia ed anche affascinante. In programma lunedì primo aprile dalle 10,30 alle 16. "Inizieremo il nostro cammino - spiegano gli organizzatori - dal piccolo borgo di Abbadia a Isola con la sua bella abbazia risalente all’anno 1.000. La storica Via Francigena e gli stretti sentieri, ad incidere le fitte leccete, ci faranno conoscere l’area più a nord della Montagnola prima di raggiungere quello che fu in epoca medievale il memorabile caposaldo senese…il Castello di Monteriggioni". Per informazioni: 348 5310373. A cura di Kilometro Inverso. Fabrizio Calabrese