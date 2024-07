Lunedì assemblea pubblica. L’intera giunta comunale incontra la cittadinanza

Era stata preannunciata anche nel corso del primo consiglio comunale l’assemblea pubblica, che ha il sapore più di un incontro con la giunta colligiana rispetto ad un’iniziativa formale. Non un’occasione politica, ma organizzata dal Comune ed avrà luogo lunedì 22 luglio alle 21. L’incontro si terrà in Piazza Unità dei Popoli e vedrà la partecipazione della giunta comunale. "Sarà una prima assemblea pubblica, durante la quale spiegheremo nel dettaglio la situazione dell’ascensore, del Teatro dei Varii, del Museo Archeologico, di questo edificio – Ndr riferendosi al Palazzone – e dei rapporti che ci sono tra i soggetti che sono all’interno; parleremo di tutti i progetti che non sono stati portati in fondo e che si sono bloccati durante la precedente amministrazione – aveva affermato il sindaco Piero Pii in consiglio comunale preannunciando l’iniziativa –. Nel dettaglio tratteremo di tutti questi aspetti". Un incontro per parlare di cantieri aperti e programma di lavoro con relative prospettive di mandato. Il focus sarà sull’ascensore del Baluardo, il cantiere di Via Livini, il Museo Archeologico, il Teatro dei Varii, e la frana dello Spuntone. "Posso assicurare – continua Pii – che tutta la giunta sta lavorando dall’inizio del mandato dalla mattina alle otto fino a quando andiamo via dal Comune. Abbiamo chiaro e abbiamo esaminato ogni situazione, convocando tutti gli attori interessati a determinate opere. Abbiamo preso in mano tutti i progetti, a partire dall’intervento sui bagni pubblici con l’area di sosta, sulla quale si rischiava di perdere oltre un milione di euro se non si fosse intervenuti. Il 22 alla città spiegheremo per filo e per segno tutto quello che è successo. Spiegheremo anche cosa porteremo nella delibera delle variazioni di fine luglio durante il consiglio che faremo per gli equilibri di bilancio. In questo atto utilizzeremo l’avanzo di amministrazione e dettaglieremo progetto per progetto". Per la prima volta tutti insieme: giunta e sindaco in una piazza a ‘tu per tu’ con i colligiani. Sono passati esattamente 26 giorni dall’elezione di Piero Pii, mancano ancora circa 1800 giorni alla fine del mandato ed il 22 probabilmente isi saprà se questi giorni basteranno per fare tutto ciò che era nella testa della coalizione civica.

Lodovico Andreucci