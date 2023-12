L’ultimo saluto a Vasco

Le parole piene di tristezza e di sofferenza della signora Maria Grazia Failli, la moglie di Vasco Barnini, 86 anni, morto giovedì 21 dicembre nell’incidente stradale in via Berignano ad un passo da casa in via Quercecchio, sono state sollevate dal dolore. Infatti la salma del pensionato, nativo di Certaldo, di adozione dentro le mura, la Medicina legale di Siena ha autorizzato di restituire alla famiglia la salma per la cremazione. Come è deducibile quindi dagli esami dell’autopsia sia i periti che la magistratura non hanno rilevato nessun impedimento a trattenere la salma in attesa della relativa motivazione della morte che la stessa magistratura avrà tutto il tempo necessario per stilare la relazione ufficiale come previsto di delicati incidenti della strada. Ieri mattina alle 10 le spoglie di Vasco Barnini, il ‘certaldino’, come la famiglia ha voluto negli annunci mortuari, sono giunte dall’obitorio delle Scotte fino al Duomo e dopo la funzione funebre il viaggio, l’ultimo, per la cremazione. Un addio con ancora nella memoria la tragica sera di giovedì 21 dicembre quando intorno alle 18 l’ambulanza e il medico del 118 della Misericordia di San Gimignano hanno cercato invano di rianimare l’uomo ma non c’è stato nella da fare.

Romano Francardelli