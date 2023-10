L’ultima sconfitta di Montanari. Ora possibile svolta per lo stadio

Ha perso la guerra, Emiliano Montanari. Il Consiglio di Stato ha respinto anche l’ultimo ricorso presentato dall’Acr Siena contro l’esclusione dal campionato di Serie C. Una sentenza che fa seguito a quella del Tar del 5 settembre e al pronunciamento con cui lo stesso Consiglio aveva negato la sospensiva richiesta. Un verdetto dall’esito scontato: Montanari ha presentato una domanda di iscrizione incompleta, priva della fideiussione. Espletato anche l’ultimo grado di giudizio, per l’ingegnere è quindi arrivato il momento di deporre le armi.

"Si chiude definitivamente un capitolo – ha affermato l’assessore allo Sport Lorenzo Loré –, particolarmente doloroso per la comunità sportiva senese. Adesso è certificato che il calcio a Siena sia rappresentato unicamente da Siena Fc, società a cui l’amministrazione ha affidato la ripartenza. Per quanto di nostra competenza e senza entrare nella gestione, affiancheremo Simone Giacomini e il suo staff, con l’obiettivo di tutelare un patrimonio sportivo e sociale. Attendiamo adesso di rientrare in possesso del Franchi e del Bertoni, per i quali abbiamo sempre agito in maniera legittima".

L’obiettivo è accorciare i tempi il più possibile, rispetto alla data del 7 dicembre, quando si terrà l’udienza del Tar della Toscana sulla revoca della concessione. Con questa ultima sentenza la palla è passata in mano alla Figc che dovrà togliere l’affiliazione all’Acr Siena, permettendo al Comune di tornare nella disponibilità degli impianti. L’amministrazione potrebbe anche impugnare la convenzione, che ha al suo interno parti riferite alla decadenza del titolo sportivo, ma la strada potrebbe essere impervia, per le tempistiche e per il rischio di innescare un’altra battaglia legale.

Nelle prossime ore i tecnici comunali valuteranno la strategia da seguire, anche in considerazione del fatto che mercoledì 11, dopo l’istanza di fallimento presentata dal San Miniato, si terrà l’udienza per la decisione sulla liquidazione giudiziale del club di Montanari, dopo che il Collegio fallimentare del Tribunale di Siena non ha accettato la richiesta di concordato. In caso di fallimento il Franchi e il Bertoni tornerebbero al Comune. Seguendo l’una o l’altra via, la mèta è vicina.