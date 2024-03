Luglio 1907: la Repubblica sventola la balzana

Un tempo c’era meno attesa di oggi per il drappellone: interessante il drappellone disegnato da Carlo Merlini per la carriera di Provenzano del 1907: epica in basso la rappresentazione al femminile della Repubblica, che brandisce fiera una bandiera della balzana, mossa dal vento della sera. Dietro altri elementi che fanno parte della iconografia storico-sentimentale dei senesi e che possiamo riassumere nella visione edificante dello skyline della città, sempre ben riconoscibile e soprattutto sempre apprezzato dai contradaioli. Motivi floreali segnano la cornice del drappellone, offrendo eleganza e slancio a tutta l’opera di Merlini, pittore senese e panterino che aveva frequentato artisti del calibro di Luigi Mussini e Giorgio Bandini, famoso anche per l’arte della ceramica, nonché per il suo rione autore di particolari disegni di bandiere e dei bozzetti delle monture del 1904. Il drappellone del 1907 si evidenzia anche per la raffinata disposizione degli stemmi, per la fedeltà all’iconografia popolare per la realizzazione della stessa Madonna di Provenzano. Il tutto nel bel movimento che la scalinata dove poggia la balzana offre a tutta l’opera di Merlini. Drappellone vinto dalla Giraffa con la corsa di Ida e Rancani.

Massimo Biliorsi