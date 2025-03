Luglio 1804: Mattiaccio vince nel Valdimontone

Eccoci al 2 luglio 1804: il successo sorride al Valdimontone che si aggiudica la carriera con il fantino Matteo Marzi detto Mattiaccio, che nella sua non certo breve carriera vincerà ben sette volte.

Il Palio vinto per la Contrada di via dei Servi chiude per lui un periodo magico con quattro vittorie consecutive.

Passiamo però ad un altro protagonista di questo successo, il Capitano vittorioso è Assunto Bastianini, che riporta il Valdimontone alla vittoria dopo dodici anni.

Ma lasciamo parlare le cronache del tempo, da riportare per il colore e la sanguigna penna del cronista: "Fu eseguita la solita Corsa in Piazza, che non riescì punto garosa essendo sortito dalle mosse il primo il Montone per due cavalli staccati, e si mantenne tale fino all’ultimo. La Pantera che aveva piegato la prima a S. Martino cadde, e la Lupa andò a battere nel botteghino di Soldo, e si videro correre i due cavalli scossi. Il Capitano della Tartuca aveva promesso a vincita di Palio tutto il Palio, ma non fece figura, e stiede sempre quarto. Il Capitano del Montone ha dato al fantino £ 50 di carriera e dugento di vincita".

Massimo Biliorsi