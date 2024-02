L’ufficio postale chiude dall’8 al 21 marzo

L’ufficio postale di Trequanda situato in piazzetta Cacciaconti rimarrà chiuso al pubblico dall’8 al 21 marzo compresi. "Tale chiusura – annuncia il Comune – è stata resa necessaria per consentire i lavori pubblici che serviranno al potenziamento della struttura, realizzando il Progetto Polis – Casa dei Servizi della Cittadinanza digitale". Durante il periodo di chiusura, l’ufficio di riferimento sarà quello di Pieve di Sinalunga in via Piave 1, per ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni. L’ufficio riaprirà il 22 marzo.