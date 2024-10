"Lucioli guida l’Udc": frizioni per la nota su Tls

A seguito della nota unitaria inviata dal centrodestra sulla recente nomina di Francesco Frati nel consiglio di indirizzo della Fondazione Tls, il consigliere comunale dell’Udc Marco Falorni (nella foto) interviene per "smentire che Sara Pugliese sia coordinatore di Forza Italia-Udc, semplicemente perché si tratta di due partiti diversi, e per quanto riguarda l’Udc di Siena, in provincia e nei comuni, il coordinatore si chiama Alberto Lucioli".

Falorni aggiunge: "Per quanto riguarda il gruppo consiliare Forza Italia-Udc al Comune di Siena, formato da Lorenza Bondi (Forza Italia) e da Marco Falorni (Udc), lo stesso non ha coordinatori e, in base alle norme, è completamente autonomo".

Sembra tuttavia, da alcune indiscrezioni, che l’Udc non sia stato in alcun modo consultato dai partiti del centrodestra senese in merito alla nota sulla nomina di Frati nel consiglio di indirizzo di Tls. Di qui la sorpresa non soltanto di vedere una nota unitaria con l’inserimento tra i firmatari dell’Udc, ma anche di assistere all’attribuizione di un ruolo apicale all’interno dello stesso Udc a un esponente di un altro partito.

La nota del centrodestra era stata inviata nella serata di venerdì per prospettare possibili sviluppi politici legati alle amministrative del 2028 nella scelta dell’ex rettore Frati come probabile presidente della Fondazione Tls dopo le dimissioni del predecessore Fabrizio Landi.