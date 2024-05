Lotto: vincita da 50 mila euro

Una giocata al Lotto sulla ruota di Milano da 5 euro, frutta una vincita pari a circa 50mila. Un po’ come investire una cifra minima e riuscire a moltiplicarla per 10mila. È avvenuto a Poggibonsi, come rivela Agipro. La fortuna si è fermata stavolta alla tabaccheria Montagnani di via Pisana (nella foto gli addetti alla ricevitoria, Alessandra Secchi e Silvestro Montagnani). Una quaterna da 46.550 euro comprensiva di quattro terni e sei ambi, e poi, separatamente, un terno sempre sulla ruota di Milano da 1.150 euro tre ambi da 60 euro ciascuno. Il Lottopiù – questa la denominazione esatta del concorso – elargisce premi dalla consistenza speciale proprio permette di accrescere il bottino. "Non è un cliente di passaggio, ma uno scommettitore abituale", spiegano dalla tabaccheria Montagnani di via Pisana, presente a Poggibonsi da 57 anni e capace nel tempo di felici più persone, del quartiere e non soltanto. grazie alle vincite: di recente una somma di 10mila euro è entrata nelle tasche di chi ha scelto di tentare la sorte sostando nei locali di via Pisana. In passato, nel 2014, si ricorda nella stesso struttura un colpo al Superenalotto da 38mila euro. Adesso un’ulteriore visita nella zona da parte della dea bendata, per la gioia del giocatore e dei titolari della rivendita.

Paolo Bartalini