Lotta alle leucemie. Anichini neo presidente: "Il futuro dei bambini"

Una storia che viene da lontano quella dell’ATL di Siena, (Associazione Toscana contro le Leucemie e i tumori del bambino) che nasce nel 1987 con l’intento di proporre e potenziare gli strumenti per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili presso l’Istituto di Clinica Pediatrica dell’Università di Siena. Di recente è stato eletto il nuovo Consiglio che a sua volta ha individuato in Francesco Anichini la persona idonea per sostituire colei che per lunghi anni è stata l’animo propulsore dell’Associazione. Ci riferiamo a Katia Landi che dal 2007 ha ricoperto la carica di presidente con uno spirito e una sensibilità davvero unica.

Adesso toccherà al nuovo presidente raccogliere questo testimone importante: "In effetti sento il peso di questa responsabilità – afferma Francesco Anichini – perché l’impegno è notevole e soprattutto assai delicato. Chi si rivolge a noi vive delle situazioni talvolta drammatiche e ci vuole una particolare sensibilità per affiancarli e supportarli nella maniera più idonea". "Non a caso – prosegue Anichini – l’ATL di Siena scaturisce da un’idea di alcuni genitori di bambini colpiti da neoplasie maligne che trovò subito il consenso e l’adesione di medici, infermieri e di tante persone di buona volontà, unite in una lotta attiva contro le malattie tumorali dell’età pediatrica".

"In tutti questi anni – ci spiega Francesco - l’Associazione ha impiegato i fondi raccolti, per l’acquisto di strumenti come ecografi, apparecchiature da laboratorio e informatiche, per l’allestimento di spazi ospedalieri che sono stati resi più accoglienti e vivaci con arredi per le camere dei bambini, audiovisivi e giochi vari. Non sono mancati da parte nostra neppure i contributi per l’aggiornamento del personale medico e infermieristico, per l’accesso ai protocolli di cura e per le convenzioni con strutture ricettive per i lunghi soggiorni a Siena. Abbiamo anche preso in affitto un immobile presso la Parrocchia dell’Alberino; si tratta di una casa accogliente, ben arredata, che da 5 anni a questa parte ospita le famiglie dei bambini ricoverati a medio e lungo termine".

E infine: "Per portare avanti l’attività dell’Associazione – conclude Francesco Anichini – ci avvaliamo di donazioni spontanee da privati e aziende, anche organizzando manifestazioni ed eventi di vario genere. Cercherò durante il mio mandato, di proseguire il cammino sulla scia di quanto fatto fino adesso, dando sempre più valenza al coinvolgimento con il Reparto di riferimento, vale a dire la Clinica Pediatrica Oncologica diretta dal Prof. Grosso che ringrazio fin da adesso per la sua preziosa collaborazione, così come sento il dovere di ringraziare tutti i componenti del Consiglio che mi hanno dato fiducia". Queste le parole del nuovo Presidente dell’ATL Siena, eletto all’unanimità, che guiderà per un biennio un Consiglio formato dai seguenti nominativi: Claudio Calderai (vicepresidente), Tihana Cebovic (segretaria) e dai Consiglieri Giuseppina Bellini, Tihana Cebovic, Laura Corbini, Valeria Mattei, Samanta Michelangioli, Marta Parri e Vanessa Pepi.

R.R.