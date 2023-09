Lotta alle discriminazioni Il sindaco e la rete Ready "Azioni più inclusive"

L’adesione alla rete Ready (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni per il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale) è stata oggetto di un’interrogazione del gruppo Pd. "La volontà mia e di questa amministrazione - ha risposto il sindaco Nicoletta Fabio è non rientrare nella rete Ready e di optare per l’adozione di una politica di inclusività più ampia, che non si limiti a formalizzare l’adesione a una rete specifica, ma a mettere in campo una serie di azioni condivise per lottare contro ogni tipo di discriminazione. Non lasceremo mai nessuno indietro".