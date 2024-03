L’orgoglio delle Università nella giornata della Crui

Domani la prima Giornata Nazionale delle Università, istituita dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con titolo ‘Università svelate’ con l’obiettivo di presentare le attività di ricerca e l’offerta formativa di ogni ateneo. L’Università di Siena annuncia diversi incontri: si inizierà alle 9 in aula magna del Rettorato con l’appuntamento ‘Orizzonti della ricerca: incontro con i ricercatori del PNRR’. Sarà l’occasione per fare il punto sulle attività in corso, anche con l’obiettivo di apprezzare le ricadute applicative e tecnologiche nell’ambito produttivo e imprenditoriale. L’evento sarà aperto dal rettore Roberto Di Pietra, dalla pro-rettrice Donata Medaglini e da Donata Franzi, responsabile Divisione ricerca e trasferimento tecnologico: verranno illustrati i progetti PNRR che si stanno svolgendo nell’ambito del Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna, del Centro nazionale per la biodiversità, del Centro nazionale per le tecnologie dell’agricoltura, del Partenariato esteso malattie infettive emergenti, dell’Ecosistema dell’innovazione sulle scienze e le tecnologie della vita in Toscana, dell’Infrastruttura di ricerca Cherenkov telescope array plus e del MSCA Young Researchers. Alle 10 nell’aula magna storica si terrà ‘Three-minute-thesis competition’, con i dottorandi di ricerca intenti a spiegare in tre minuti i loro studi.

Nella stessa giornata l’incontro, alle 10,30 al Santa Chiara Lab, con i dirigenti scolastici dal titolo ‘Alleanza formativa tra scuola e università’: l’occasione per parlare delle novità dell’offerta formativa per il prossimo anno accademico. Alle 11.30 è in programma, in Rettorato, la ‘Conferenza territoriale e dei sostenitori’, volta a illustrare le linee guida della programmazione strategica dell’Ateneo ai soggetti istituzionali, culturali, professionali, produttivi e sociali, con lo scopo di dibattere e proporre azioni e iniziative di comune interesse. Nel cortile del Rettorato saranno presenti, dal primo pomeriggio, stand informativi a cura degli studenti tutor.

"E’ la giornata dell’orgoglio di essere Università pubblica e statale, nel nostro caso da quasi otto secoli – sottolinea il rettore Di Pietra -. L’importanza della Giornata voluta dalla CRUI sta nel marcare la differenza con i soggetti che svolgono un’attività meramente didattica a distanza". "L’università è di tutti - ha detto Giovanna Iannantuoni, presidente CRUI, nel suo messaggio alle Università -. Nei territori più ricchi produce la ricerca che diventa tecnologia e migliora la vita; in quelli più difficili, rappresenta un presidio territoriale contro le forze antisociali che minano la democrazia".