Loredana Bertè in concerto a Colle. Il Summer Tour parte il 3 luglio

Loredana Bertè in concerto a Colle per la prima data del suo nuovo Summer Tour 2024 intitolato ’Ribelle’. Con una delle due date toscane in programma, il 3 luglio partirà proprio dalla città di Arnolfo di Cambio la nuova tournée estiva di una delle figure più iconiche e influenti della musica italiana. Con una carriera storica, che abbraccia decenni, Bertè è conosciuta non solo per la sua voce potente e il suo stile unico, ma anche per il suo spirito ribelle e il suo impegno a sfidare le convenzioni.

E proprio così s’intitola il suo Summer Tour, che prende il nome dalla sua ultima maxi raccolta di canzoni. Il concerto di Colle sarà al Teatro del Popolo dove sono previste due ore di musica con inizio alle 21.30. Il tour si comporrà di ben diciassette date. Il secondo concerto in Toscana sarà a Torre del Lago il 7 agosto al Gran Teatro Puccini. Il 2024 è un anno importante nella carriera di Loredana Bertè: sono cinque decenni che l’artista naviga tra le onde e i venti della scena artistica. Per raccontare tutte le sue mille vite è uscita ’Ribelle’, una splendida raccolta in 3 Cd, 2 Lp e in digitale con 57 brani (3 Cd) e tra questi anche ’Pazza’, presentato alla 74° Edizione del Festival di Sanremo e diventato subito una hit. Quella di Bertè è una storia iniziata il 20 settembre 1950, la sua data di nascita a Bagnara Calabra. Terza di quattro figlie, tre anni dopo la sorella Domenica Berte` (vero nome di Mia Martini), scomparsa il 12 maggio 1995 a soli 47 anni. I genitori (Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato) sono entrambi insegnanti. Trascorre la sua infanzia a Porto Recanati, in seguito ad Ancona. La sua carriera entra nel vivo negli anni Sessanta. Nel 1965 circa, dopo la separazione dei genitori, si trasferisce con la madre e le sorelle a Roma. Frequenta l’Istituto d’Arte e, nel frattempo, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo insieme alla sorella Domenica ed all’amico Renato Fiacchini (successivamente conosciuto come Renato Zero). Loredana, Domenica e Renato diventano da subito un trio inseparabile, compagni di mille avventure. Loradana partecipa dunque a varie trasmissioni televisive / radiofoniche come ’Bandiera Gialla’ su Radio Rai 2 ( tra il pubblico, insieme a Mita Medici, Renato Zero, Paolo Zaccagnini) e in TV a ’Stasera Rita!’, nel corpo di ballo di Rita Pavone, chiamato ’I Collettoni’ e ’Le Collettine’, con Renato Zero, Giuliana Valci, Marina Marfoglia, Stefania Rotolo. Calca le tavole del palcoscenico teatrale con ’Hair’, edizione italiana del 1969.

Fabrizio Calabrese