L’Ordine dei Medici Premiati i veterani e i giovani neolaureati "La Sanità va tutelata"

Trentasei giovani medici, di cui tre odontoiatri, hanno prestato il giuramento di Ippocrate nella Giornata del Medico e dell’Odontoiatra organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Siena all’Hotel Garden. E’ stata anche l’occasione per consegnare i Caducei, i riconoscimenti per il 25 e i 50 anni dalla laurea, e per la consegna delle targhe ricordo a chi ha superato i 70 anni dalla laurea. "Abbiamo bisogno di costruire un nuovo patto per la salvaguardia del servizio sanitario nazionale – ha detto Roberto Monaco presidente Omceo Siena e segretario della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici – la mia proposta è di costruirla insieme: da una parte le competenze che può dare il mondo professionale, dall’altra la lungimiranza di una buona politica". Presente anche il rettore dell’Ateneo di Siena, Roberto Di Pietra, che ha preso posizione: "La formazione si fa all’università e in presenza, soprattutto in medicina. Le università telematiche non possono erogare lezioni di medicina e chirurgia".

L’assessore alla Sanità Simone Bezzini ha sottolineato: "Ci sono stati momenti in cui, sbagliando, si pensava di fare a meno degli Ordini professionali e intermedi. Sono invece essenziali per la tutela del rapporto tra istituzioni e per la democrazia". Il governatore Eugenio Giani ha illustrato invece le difficoltà economiche del servizio sanitario: "Negli ultimi due anni abbiamo dovuto aggiungere alla voce sanità 500 milioni di euro prendendoli dal bilancio, perché gli oltre 7 miliardi statali non sono bastati, ma non posso ogni anno togliere fondi a tutte le altre voci di spesa. Lo Stato deve pensare a investire di più".

Francesco Michelotti, parlamentare di FdI, ha ricordato: "Quello dell’aumento degli stipendi per chi lavora nei pronto soccorso, è poco, ma è un piccolo passo. La sanità resta un bene costituzionale". Infine il presidente nazionale Fnomceo Filippo Anelli: "Sono 31 gli ordini delle professioni sanitarie. Dobbiamo lavorare tutti insieme. In 4 anni lo Stato ha aumentato il fondo sanitario con 14 miliardi, ma ci sono 5 miliardi di deficit".

Ecco i nomi dei premiati. Medici a 70 anni e oltre dalla laurea: Duccio Angioletti, Dino Bernardo Daluiso, Mario Massari, Gabriella Neri, Giuseppe Pallini.

I neolaureati sono: Luca Alessandrelli, Giulia Bellaccini, Giuseppe Gian Carlo Brisi, Tullio Brunetti, Sara Buffon, Federico Cantini, Elena Cappelli, Silvia Dal Bello, Mariapina D’Alessio, Giuseppe D’Avino, Vladislava Golodenko, Federica Gori Savellini, Giovanna Grasso, Emmanuele Guadalupi, Gesualdo Internullo, Ivana La Gioia, Fabio Laregina Silvio, Eugenia Lettieri, Miriana Maria Marrazzo, Francesca Marrelli, Enrico Morelli, Maurizio Mostardi, Mariam Mourabi, Yari Noacco, Tommaso Padula, Raffaella Pagano, Francesca Panico, Michele Pendezza, Elena Placuzzi, Benedetta Pompa, Sara Rosi, Serena Flavia Sandoiu, Sara Scaccini, Sara Shehu, Cora Simoncini, Salvatore Telesca, Aurora Claudia Vitrani.