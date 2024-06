L’ora degli aeromodelli. Il 16 evento a Fontana

Dimostrazioni di volo, scuola di pilotaggio, mostra di aeromodelli e tanto altro. Torna, e giunge alla sua quarta edizione, ‘Amicizia in volo nei cieli di Poggibonsi’, manifestazione promossa dal Gruppo aeromodellisti valdelsani (Gav) in collaborazione con il Comitato La Festina di Staggia, con il patrocinio del Comune e della Libertas di Siena e con il patrocinio e patronato della Fiam, Federazione italiana aeromodellismo. L’appuntamento con ‘Amicizia in volo nei cieli di Poggibonsi’ è per domenica 16 giugno all’aviosuperficie di Fontana, che diverrà dunque una capitale del settore, ospitando una festa per promuovere l’integrazione tra diverse realtà associative che operano nel territorio e per far vivere il campo volo di Fontana come luogo di incontro aperto a tutti. Una iniziativa che anche quest’anno, come negli scorsi anni, rientra nei festeggiamenti promossi dal Comitato La Festina di Staggia Senese. Dalle 10 alle 18 si potrà assistere al volo di modelli di ogni epoca e dimensione condotti da piloti esperti che si alterneranno ad aspiranti piloti. Come spiegano gli organizzatori "non è una gara o una competizione tra campioni, ma una festa, una iniziativa che si aggiunge alle altre sul territorio e intende aiutare i giovani ad avvicinarsi all’aeromodellismo, in quanto attività didattica tra le più educative". Anche in questa edizione sarà possibile ammirare in mostra statica aeromodelli che riproducono macchine volanti e soprattutto si potrà partecipare alla scuola di pilotaggio con gli istruttori del Gav e conseguire il certificato del ‘Battesimo del volo’. Sarà presente un punto per la ristorazione. "Estendiamo a tutti l’invito alla scoperta di una realtà a misura di famiglia nell’aviosuperficie di Fontana", concludono gli organizzatori.