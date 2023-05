L’opzione civica per +Europa Pizzarotti a sostegno di Montomoli "Scelta ideale per le sue qualità"

Pochi giorni fa era arrivato Benedetto Della Vedova, deputato ed ex segretario nazionale, ieri è stata la volta di Federico Pizzarotti, presidente nazionale: +Europa è schierata a fianco di Emanuele Montomoli come conferma l’ex sindaco di Parma. "Cerchiamo di appoggiare candidati sindaci che possano rappresentare il seme di una nuova generazione politica a livello territoriale, Montomoli per le sue caratteristiche professionali e personali è per noi la scelta ideale", ha detto Pizzarotti. Con lui il rapporto va avanti da tempo. "In questa esperienza ho solo da imparare dai buoni amministratori – ha aggiunto Montomoli –. Se sarò sindaco sarà importante poter dialogare con Pizzarotti, che è un amico prima che un sostenitore, così come con il sindaco di Verona Damiano Tommasi, che ho incontrato nei giorni scorsi a Roma".

Quale lezione può portare Pizzarotti, artefice di una doppia rottura vincente a Parma, prima da sindaco del Movimento 5 Stelle poi civico? "L’idea – risponde Pizzarotti – che è necessario sempre ragionare con la propria testa, per questo Montomoli ha fatto bene a sentirsi padrone di dire quello che voleva senza costrizioni. Essere civici, poi, non vuol dire non avere posizionamenti ideali, ma avere la praticità di poter compiere le scelte amministrative necessarie, senza la pesantezza che a volte deriva dai partiti nazionali". Per questo, ha concluso, +Europa non ha pesi particolari, perché è impegnata soprattutto sui temi etici e può garantire sostegno nella massima libertà di azione a chi si impegna a livello territoriale".

O.P.