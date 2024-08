"L’opera ’Sole Invitto’ è in buono stato. Potrebbe andare nel Parco delle Mura"

"L’opera Sole Invitto del maestro Lippi si presenta in un buono stato di conservazione: ad ogni modo sarà cura del Comune trasferirla in tempi brevi all’interno di un deposito coperto, in attesa della sua definitiva installazione all’interno degli spazi pubblici della città", così il sindaco Nicoletta Fabio ha risposto all’interrogazione sull’opera di Massimo Lippi. Il sindaco ha spiegato che l’opera "in occasione delle festività natalizie 2018/2019 fu installata in piazza del Duomo, e successivamente acquisita a patrimonio del Comune. Sebbene al momento smontata e adagiata a terra all’interno dell’autoparco comunale, si presenta in un buono stato di conservazione, essendo stata concepita per l’esterno e quindi trattata per tale collocazione. L’amministrazione comunale intende concordare con l’artista una adeguata collocazione; stiamo valutando diverse soluzioni, che dovranno essere condivise con l’artista fra le quali ad esempio, una delle valli verdi cittadine rientranti nel progetto di riqualificazione urbana denominato Parco delle Mura. In attesa della collocazione definitiva, la scultura potrebbe essere collocata in tempi stretti in uno dei depositi coperti di proprietà comunale".