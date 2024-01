L’opera di Turrini, tra ricerca storica e artistica

La ricerca storica ed archivistica di Patrizia Turrini ‘Attorno al culto di Sant’Ansano’ approda alla pubblicazione con la casa editrice Extempora ed il significativo sottotitolo di "Le chiese e le confraternite di Dofana, Montaperti e Siena legate al battista e patrono di Siena". In uno stile che il pubblico ben conosce, Turrini "permette di entrare all’interno della storia della Chiesa – come mette in evidenza Massimo Binachi nella sua prefazione – in particolare di quella porzione assai viva nella Chiesa di Siena, cercando di risalire al tempo nel quale il popolo senese accolse la fede". Il suo è dunque un attento lavoro sulle fonti archivistiche, una aggiornata ricognizione, agile e coinvolgente, che permette al lettore di ricomporre gran parte della figura del Santo, di un territorio ai confini fra le diocesi di Siena e quella di Arezzo. Un eccellente incrocio fra storia religiosa e quella territoriale, una sorta di itinerario attraverso non soltanto l’oggettività delle fonti, ma anche di quella ricchezza di testimonianze di un universo fra il paganesimo e la prima cristianità. Da lì parte tutta la civiltà senese che si è poi sviluppa nel tempo. Da qui parte la leggenda.

Massimo Biliorsi