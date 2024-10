L’Open Day con gli studenti al Tartarugone

Torna l’Open Day della Cisl in scena domani dalle 9,30 in piazza del Mercato. Quest’anno la giornata si intitola ’Cittadini d’Europa. Partecipazione e lavoro per scrivere il nostro futuro’. Un momento di confronto e approfondimento con la partecipazione degli europarlamentari Francesco Torselli (Fdi) e Camilla Laureti (Pd), di Claudia Faleri, ordinario di Diritto del lavoro dell’Università di Siena e delegato del Rettore al placement; sarà presente anche Marco Cilento, responsabile politiche istituzionali Ces. Le conclusioni saranno affidate a Mattia Pirulli reggente Usr Cisl regionale segretario confederale nazionale Cisl. Ma l’Open Day sarà anche l’occasione per presentare il bando ’La mia Europa ideale: giovani e diritti in Europa’, premio per le scuole dedicato a David Sassoli, giornalista e figura politica di spicco per l’Italia e l’Europa. Un progetto che nasce dalla volontà di mettere in evidenza il legame tra i giovani e l’Europa, un continente ricco di storia, diversità e cultura.

"Viviamo in un’epoca in cui i giovani sono chiamati a essere protagonisti attivi nel costruire il proprio futuro e quello dell’Europa. L’Europa ha bisogno di nuove idee, di visioni fresche, e di un forte senso di appartenenza. Ecco perché abbiamo deciso di promuovere questo concorso, affinchè i ragazzi possano esprimere le proprie opinioni e la propria creatività riguardo al tema della cultura Europea", sottolinea la segretaria provinciale Benedetta Elia. Il premio ‘David Sassoli’ è aperto a tutte le classi quarte delle scuole secondarie della provincia di Siena per saggi, opere artistiche, video e altro. I progetti saranno valutati da una commissione istituita dalla Cisl di Siena.

