Lojudice, messa al cimitero della Misericordia

In occasione della commemorazione dei defunti il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha presieduto alle ore 16 la messa nella cappella del Cimitero della Misericordia. Al termine della cerimonia l’arcivescovo ha benedetto il cimitero. Successivamente alle 18 Lojudice ha celebrato la messa in suffragio dei vescovi e degli arcivescovi defunti nella la Cattedrale di Siena ed ha benedetto le loro tombe nella piccola cripta nella cattedrale. "E’ il giorno per ricordare i nostri defunti, ma è anche, per noi, cristiani il giorno della speranza di potere aspirare ad entrare nel Regno dei Cieli. Siamo ormai alla vigilia del Giubileo che il Papa ha voluto dedicare proprio alla speranza come segno distintivo di noi cristiani". "Nonostante le tante guerre, sofferenze, lutti - ha aggiunto - sappiamo che il Signore sarà sempre accanto a noi e non ci abbandonerà mai"