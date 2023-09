L’offerta di QuaViO OdV Corso di formazione per volontari e caregiver

QuaViO OdV, associazione di volontariato attiva da oltre trent’anni nel settore delle Cure Palliative a domicilio e in Hospice, promuove un corso di formazione per nuovi volontari, caregiver (familiari e badanti), operatori socio-sanitari e per chi è interessato a conoscere i valori delle Cure Palliative. Il corso è gratuito e prevede una prima fase teorica (online su piattaforma digitale) e una seconda esperienziale (allo Spazio Yoga Manipura). E’ possibile iscriversi entro il 20 settembre contattando la Segreteria Amministrativa allo 0577 219049 o via mail all’indirizzo [email protected].