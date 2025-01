Lo strano caso di via San Pietro. Sfiorati dai grandi flussi turistici

Una via, quella di San Pietro, da sempre transito di grandi quantità di studenti, liceali e universitari, che si dirigono verso le proprie aule, ma non solo. San Pietro infatti è anche cornice degli ultimi attimi in cui il corteo storico attraversa la città prima di immettersi nel Casato e poi arrivare in Piazza. Nella via da sempre sono anche presenti attività di tutti i tipi, dai bar e ristoranti a negozi di abbigliamento e una gioielleria. Situata al confine tra Aquila e Tartuca, via San Pietro è anche la sede della Pinacoteca e nel periodo estivo, grazie anche alla vicinanza con il Duomo e il parcheggio di Fontanella, oggetto di grande transito turistico.

Dai commercianti, arrivano richieste di migliorie da attuare: "Io ho aperto 20 anni fa, e sinceramente è sempre stata una strada poco illuminata, se non ci fossero le luci dei negozi sarebbe buia – afferma la signora Roberta, proprietaria del negozio d’abbigliamento –. Purtroppo siamo un po’ isolati, nonostante la vicinanza al Duomo e a Piazza, inoltre mi sembra sempre che ci sia meno passaggio, l’impressione è che il senese non esca più".

Un’impressione, quella di Roberta, che si è ripetuta anche in altre via della città, così come la percezione della pulizia delle strade: "Si potrebbe pulire meglio sicuramente, non è una via pulita – continua Roberta –. La mattina ci sono tantissimi sacchi della spazzatura, che per esempio io fuori dal negozio non posso lasciare sennò mi fanno la multa". Per quanto riguarda la sicurezza la commerciante non si lamenta, anche se circa 15 anni fa racconta di aver subito un furto in negozio: "Purtroppo ho avuto problemi circa 15 anni fa, hanno fatto irruzione e hanno portato via tante cose".

Inoltre sono iniziati i lavori che termineranno circa in un mese: "Sicuramente ci danneggiano perché bloccano un po’ il passaggio, il periodo è quello migliore però, visto che non ci sono tanti turisti".

Una situazione dunque, quella di via San Pietro, in linea con altre parti del centro, dove i commercianti si lamentano dello sporco e di una città che potrebbe essere migliore sotto tanti punti di vista. Uno tra questi, come affermato dalla proprietaria del negozio di abbigliamento, è il passaggio delle persone (evidenziato anche in altre zone) nonostante la zona nei pressi del Collegio Tolomei, (che raccoglie Liceo classico Piccolomini, Conservatorio e Liceo Franci e Liceo delle scienze umane) e del presidio universitario Mattioli che racchiude la facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche. Ma non solo: la vicinanza di due parcheggi, il Campo e il Duomo, sulla carta faciliterebbero il passaggio in San Pietro.