Lo sport palestra per la vita. Per una mens sana in corpore sano

Perché lo sport è importante? Ne abbiamo parlato con Valerio Peruzzi, assessore allo sport, politiche giovanili, associazionismo – volontariato e eventi, sviluppo digitale del Comune di Colle di Val d’Elsa.

Secondo lei perché è importante fare sport?

"Lo sport è una palestra per la vita di tutti i giorni. Non è tutto facile, per raggiungere degli obiettivi ci vogliono costanza e impegno, inoltre non si fa tutto da soli. Anche negli sport individuali, l’atleta non è mai solo. Per i bambini lo sport è particolarmente importante perché insegna a socializzare e aiuta a crescere. Inoltre contribuisce al benessere fisico e mentale, come dice la locuzione latina ’mens sana in corpore sano’".

Quante associazioni sportive ci sono nel nostro territorio?

"Nel nostro Comune ci sono 39 associazioni sportive, che sono davvero tante. Sono presenti quasi tutti gli sport. I più praticati sono calcio, basket, pallavolo e i vari sport natatori. Comunque non ci sono sport più o meno importanti, sono tutti da valorizzare".

Crede che sia importante l’inclusione nello sport?

"L’inclusione è molto importante, anche se non sempre lo sport riesce a essere inclusivo. Ci sono iniziative e progetti di inclusione e solidarietà. Un progetto è quello di creare buoni per garantire periodi di prova e sostenere la partecipazione di tutti, anche di chi ha difficoltà economiche. Un’esperienza di inclusione molto importante è il baskin, che è presente anche a Siena".

Ci sono aspetti negativi nello sport?

"Lo sport non ha aspetti negativi in sé, ma le persone possono portare aspetti negativi, ad esempio quando non c’è il rispetto delle regole e degli avversari".

Perché è importante la presenza delle associazioni in un territorio?

"Nel nostro Comune ci sono tante associazioni, non solo sportive. Le associazioni rendono la città un luogo da vivere, in cui crescere, aiutarsi, sentirsi parte di una comunità. Le associazioni sono un collante e anche un canale comunicativo in più con l’amministrazione. Entrare in un’associazione significa entrare in un nuovo contesto, farsi conoscere, mettersi a disposizione e fare nuove esperienze".

Ringraziamo l’assessore per questo incontro che ci ha dato la possibilità di riflettere sull’importanza della partecipazione alla vita della propria comunità, attraverso lo sport e non solo. Al barone Pierre de Coubertin, fondatore delle moderne Olimpiadi, viene attribuita la frase "L’importante non è vincere, ma partecipare". Noi concordiamo: la partecipazione è già una prima vittoria!