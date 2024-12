’Lo sport nella società moderna’. Sabato Zorzi a Ponte a Tressa

Interessante iniziativa quella in programma a Ponte a Tressa nel pomeriggio di sabato 7 (alle 17.30) agli impianti sportivi. Arriverà infatti Andrea Zorzi, grandissimo pallavolista di quella ’generazione di fenomeni’ che conquistò il mondo del volley. ’Zorro’ interverrà in occasione di un appuntamento dal titolo ’Lo sport nella società moderna. Tra valenza educativa, spirito agonistico e ruolo sociale’. L’incontro, annunciato dalla Cooperativa Ponte a Tressa, vedrà come moderatrice la giornalista Giovanna Romano, presidente Gruppo Stampa Autonomo Siena.

Ingresso gratuito, sarà offerto un aperitivo come nei precedenti incontri, questo è il quarto, del ciclo ’Tressa ci porta’ ripartito a ottobre. Un tema quindi attuale e con molti aspetti interessanti da esplorare quello di cui si parlerà a Ponte a Tressa, con la presenza di un campione e un grande conoscitore di sport come Andrea Zorzi.

l.s.